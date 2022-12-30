Новогодние праздники Степан проведет с любимой во Львове.

Один из самых популярных в мире котов Степан снова вынужден покинуть родной город Харьков.

Накануне в Instagram Степана были опубликованы его совместные селфи с кошечкой. Как оказалось, у кота появилась любовь.

Во время пребывания в Харькове Степан делал снимки разбитых в результате российских ударов многоэтажек и помогал собирать средства другим четвероногим товарищам.

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В эти дни кот Степан шокировал своих фанатов - фотографий Харькова станет меньше. Новогодние праздники Степан проведет с любимой во Львове.

"Мы посетили родной Харьков, и очень грустно его покидать. Но Львов стал теперь нашим вторым домом, поэтому праздники мы проведем во Львове", - говорится в заметке.

В память о путешествии Степана сфотографировали в объятиях его избранницы - на нижней полке поезда.

Кот Степан и Украина

В сентябре Степана привезли в Украину из Франции - впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Родной город кота - Харьков - сильно пострадал от огня россиян, поэтому животное спасали из-под обстрелов.

Кот Степан стал популярным благодаря коротким видео в TikTok, на которых пушистый блогер позировал с затосковавшим лицом под старые хиты. Ролики завизжали-и их начали шерить мировые звезды, в частности американская певица Бритни Спирс.

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