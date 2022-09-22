Пушистый волонтер сейчас во Львове.

Популярный кот-блогер Степан вернулся в Украину. Пушистый волонтер из Харькова находился за границей, а сейчас его привезли во Львов.

Об этом сообщается на странице Степана в Instagram.

"Сенсация! Я, кот Степан, вернулся в Украину. Уверен, что каждый, кто любит Родину, может быть полезным. Особенно кошки. Поэтому я посвящаю свою страницу не только веселому контенту, чтобы вызвать улыбку. Мы делаем чрезвычайно важное дело. Мы спасаем животных со всей Украины!",- говорится в заметке.

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Владелица кота также призвала украинцев помогать животным. Благодаря "волонтерству" Степана ей удалось собрать уже 15 тысяч долларов. Эти средства спасали животных из зоопарков Харькова и Николаева, также часть денег передали волонтерским зоозащитным организациям.

Напомним, кот Степан прославился благодаря аккаунту в TikTok с видео, на которых он грустно смотрит на алкогольные напитки в то время, как на фоне играют разные старые хиты. Фотографией с пушистым в своих соцсетях делилась и американская певица Бритни Спирс. Из-за войны РФ против Украины кот Степан вынужден был уехать вместе со своей владелицей из охваченного обстрелами Харькова. Они находились во Франции.