Во Львове из-за ухудшения эпидемической ситуации по COVID-19 сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила продлить усиленный карантин до 12 апреля.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Андрей Садовый.
«В связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин до 12 апреля», - отметил он.
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Кроме того, комиссия приняла решение еще больше усилить карантин, а именно: ограничить движение общественного транспорта, работу детских садов, некоторых магазинов и объектов сферы услуг.
В частности, транспорт переходит в режим спецперевозок, а бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен. Все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают.
По информации Садового, школы продолжают обучение в дистанционном режиме, магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу, непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров) должны быть закрыты, открытие летних площадок откладывается до 12 апреля.
Также запрещено проведение всех массовых мероприятий. Все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.
Кроме того, по отдельным представлениям полиции за нарушения карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает работу таких заведений: «Эпицентр» на ул. Б. Хмельницкого, 188, магазин «Ева» на ул. Черновола, 1, «МакДональдз» на ул. Шевченко, 7, «Братиська» (ул. Сечевых Стрельцов, 3), «Гребуче ябко» (ул. Староеврейская, 20), «Йокі» (ул. Гнатюка, 12-А), ночной клуб «Малевич» на проспекте Черновола 2.
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