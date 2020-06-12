В Польше три украинки сбежали с самоизоляции - им грозит до восьми лет тюрьмы

Женщины покинули место проживания после того, как у их соседки обнаружили коронавирус.

В польском городе Пшемент разыскивают трех гражданок Украины, которые сбежали с самоизоляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.

Как отмечается, на самоизоляции женщины должны были находиться после того, как у их соседки обнаружили коронавирус. По данным полиции, все три приехали в Польшу несколько дней назад. Они работали на одном из местных предприятий.

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После того, как у женщины, с которой они проживали в одном доме, подтвердили коронавирус, их обязали оставаться на самоизоляции.

"Однако, женщины решили убежать из дома, в котором находились на самоизоляции. Это крайне безответственное поведение, так как вполне вероятно, что они тоже заражены", - отметил представитель полиции Войцех Адамчик.

По его словам, женщинам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее посол рассказал, когда можно ждать полноценного восстановления транспортного сообщения с Польшей.

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