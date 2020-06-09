Посол рассказал, когда можно ждать полноценного восстановления транспортного сообщения с Польшей

Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки сообщил, что представители национальных операторов железнодорожных перевозок обеих стран ведут переговоры о возобновлении сообщения.

Принятие решения о полноценном возобновлении транспортного сообщения и открытии границы между Польшей и Украиной будет зависеть от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки.

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В частности, посол напомнил, что украинско-польская граница сейчас открыта с определенными ограничениями, установленными правительствами обеих стран, пересечь границу можно через три автомобильных пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Рава Русская – Гребенное", "Краковец - Корчева" и один пешеходный переход "Шегини - Медика".

Он уточнил, что Польшу могут посетить украинцы, имеющие разрешение на работу, разрешение на проживание или имеют членов семьи в этой стране, а также граждане стран-членов Европейского Союза.

"А когда будут открыты все остальные пункты - это зависит, прежде всего, от статистик, связанных с коронавирусом. Мы, к сожалению, видим сейчас рост случаев (инфицирования коронавирусом) в Украине и в других странах. Надо как-то находить баланс между медицинской безопасностью и экономическими вызовами", - заявил Цихоцки.

Посол отметил, что многие украинские граждане хотят поехать в Польшу работать, как и польские работодатели заинтересованы в украинских работниках.

"Но есть коронавирус. И надо как-то найти баланс", - добавил посол.

Вместе с тем Цихоцки не сообщил возможную дату возобновления полноценного авиасообщения между странами, хотя польские авиалинии LOT уже продают билеты на рейсы на вторую половину июня.

Также он сказал, что представители национальных операторов железнодорожных перевозок обеих стран ведут переговоры о возобновлении сообщения.

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