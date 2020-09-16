Наполненность детей в садиках составляет около 51%.

В Киеве из-за случаев заболевания COVID-19 на карантин закрыты 4 школы, еще в 90 - на дистанционное обучение перевели 188 классов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Что касается учебного процесса в столице. Мы контролируем ситуацию и там, где выявляют больных детей, педагогов, классы или школы, отправляют на дистанционное обучение. Так, из-за случаев заболевания среди учителей на карантин закрыты сегодня 4 столичных школы. По одной в Оболонском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах», - отметил мэр.

Кроме того, по его информации, еще в 90 школах на дистанционное обучение перевели 188 классов, где есть больные ученики.

«Всего больных коронавирусом школьников в столице - 207. И 108 педагогов», - сообщил городской председатель.

Что касается детских садов, добавил он, то из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 4 группы в садиках в Дарницком и Подольском районах.

«В целом работает 561 коммунальный детский сад из 568. В остальных заведениях продолжаются плановые ремонты. Три садика, которые были на карантине, возобновили свою работу. Наполненность детей в садиках сегодня - почти 51%», - сказал Кличко.

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Автор: Инна Андалицкая