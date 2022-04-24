По ее словам, уже после обстрела она сняла шапочку и вытрясла из нее много осколков.

Девушку из Одессы от ранений спасла шапочка из фольги.

Как рассказала одесситка в соцсетях, она 23 апреля решила пойти в парикмахерскую, чтобы "навести красоту". Но когда она сидела в кресле в "смешной шапочке из фольги", которая используется для покраски, девушка услышала свист, свидетельствующий о приближении ракеты.

Жительница Одессы получила легкие ранения, но, к счастью, все обошлось.

"Ну что, русский мир, здравствуй! Вот показываю, с какими "нацистами" ты, русский мир, воюешь! Сегодня мы с девочками решили пойти в парикмахерскую, чтобы "навести красоту". И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, русский мир!" - эмоционально прокомментировала девушка.

По ее словам, уже после обстрела она сняла шапочку и вытрясла из нее много осколков.

"Я всегда говорила: ну какая вероятность того, что в меня может прилететь ракета? Один на миллион - ведь так же?! И сегодня был такой день. Меня спасло течение обстоятельств: мы только закончили покраску и я была в вот этой смешной шапочке из фольги, села в кресло-кокон... И как бы это смешно не звучало, эта шапочка из фольги меня спасла: я когда снимала фольгу, столько осколков вытрясла!..." - поделилась одесситка.

Напомним, армия РФ 23 апреля выпустила по Одессе семь ракет, две из них сбили, однако в результате ракетного удара погибли восемь человек, среди жертв был трехмесячный ребенок. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали 18-20 человек.

После атаки оккупантов поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры.

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