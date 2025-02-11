Они не имеют возможности закончить военную службу за год.

Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" отреагировал на введение для украинцев 18-24 лет контрактов, которые обещают ряд бонусов.

Военный написал в своем Telegram-канале "Офицер", что поддерживает попытки мотивировать граждан вступать в ряды войска с помощью бонусов, однако не следует забывать и о "старожилах", на которых просто сейчас держится украинская армия:

"Мотивация молодежи идти воевать, перспектива пополнения численности Вооруженных сил за счет этого - это все, конечно, очень круто, но можно ли какие-то подобные бонусы для тех, кто служит со времен АТО/ООС? Для тех молодых, которые пошли в 2022-м, не тогда, когда за это предлагали миллионы".

Командир взвода 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов поддержал инициативу "Миллион за контракт", отметив, что молодежь быстро учится, поддается дисциплине, находит мотивацию и поглощает идеологию подразделения. В то же время он признал, что военные, подписавшие обычный контракт, не будут иметь таких условий.

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"Да, немножко обидно. Я мобилизован в 21 год, без права на увольнение, как и многие другие ребята. Пацики получат лям и через год поедут домой с плюшками, а мы дальше будем воевать. Морально задевает, но глобально это может как-то нам помочь. Будем видеть", - написал он в своем Telegram-канале "Говорят снайпер".

Впоследствии боец добавил, что уже увидел заявление Минобороны о том, что 1 миллион гривень получат и те молодые добровольцы, которые присоединились к армии еще до появления новых контрактов.

Новые контракты для молодежи

Как сообщал УНИАН, сегодня Минобороны презентовало проект "Контракт 18-24", который позволит украинцам в возрасте 18-24 лет добровольно вступить в ряды ВСУ на один год.

Добровольцам обещают выплату в 1 миллион гривень, до 120 тысяч гривень ежемесячно + доплаты за боевые задачи, социальные льготы, возможность самостоятельно выбирать место прохождения ВВК, ипотеку 0.0% годовых и другие бонусы.

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