Параллельно с контрактами для 18-24 летних нужно нарабатывать бонусы и для тех, то давно в армии, считает Иван Тимочко.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что будут предусматривать годовые контракты для украинцев в возрасте 18-24 лет. Среди бонусов - дополнительный миллион гривен, поступление в ВУЗы без экзаменов и бесплатное обучение, 0% по ипотеке. Будет ли инициатива эффективной, каковы риски её внедрения и как при этом поощрить тех, которые уже воюет на других условиях в интервью УНИАН рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Насколько эффективным с точки зрения набора людей может стать предложенная Зеленским мера?

Она может быть эффективна, если будет комплексной. Только финансовое предложение может мотивировать молодежь краткосрочно. Важно, что в предложениях контрактов закладывается компенсация добровольцу, который подписывает контракт, ипотеки и компенсация за обучение. Чем это ценно? Это мотивирует человека после демобилизации оставаться в стране, строить свой быт и жизнь здесь. Я думаю, что там будет оговорено, что если человек покупает жилье, то вряд ли сразу сможет его продать, потому что будет брать в кредит. То же самое относительно обучения - оно также будет длиться в течение определенного времени и потребует проживания в Украине.

Видео дня

И жилье, и образование - так или иначе определяются по приоритету того, где человек будет видеть себя в будущем, какую профессию будет выбирать, чем будет заниматься, насколько он готов финансово быть ответственным. То есть, это то еще формирует будущее. Кроме того, молодые люди, которые будут проходить службу, будут носителями информации об армии и снимать страх у других в своих возрастных категориях. Они будут демонстрацией преференций тем, кто защищает страну. Если их будут привлекать и к подготовке студентов, которые с 18 до 25 лет должны пройти базовую и профессиональную подготовку, это тоже скажется положительно, ведь это ровесники, у них одинаковый язык общения, сленг, ментальность, восприятие.

Не станут ли эти контракты с множеством бонусов источником недовольства и раскола как в армии, так и обществе, когда те, кто уже воюет, причем не один год, не получает подобных льгот и бонусов?

Надо понимать, что есть определенные риски в таких предложениях: миллион гривень, уникальные предложения для отдельно взятой категории в войсках могут вызвать определенные вопросы, почему одни их получают, а другие нет. Важно, чтобы это не создало нагрузки таким контрактникам, чтобы не звучало это так, мол, ты получил миллион, у тебя много преференций, ты пришел только на год, а я уже 3-5-10 лет воюю и таких преференций не имею. Это может потом деструктивно повлиять и на все положительные моменты.

Поэтому параллельно с предложениями финансовых компенсаций или поддержки нужно какую-то бонусную систему ввести для тех, кто служит и воюет давно. Это очень важно, чтобы не возникло внутренних противоречий, поскольку к хорошей идее может вначале быть предубеждение или боязнь даже той возрастной категории, на которую она направлена. Поэтому одновременно нужно искать способы мотивации и поддержки добровольцев и призывников. Любая поддержка или компенсаторная система должна иметь реальную финансовую поддержку, "подушку", гарантии. Если Министерство обороны имеет поручение, то думаю, оно консультируются с Министерством финансов и другими структурами, которые предоставят им реальную информацию о состоянии дел, какие могут быть компенсации или как делить бонусы.

Есть еще и другой момент: молодежи 18-25 лет в стране не так много, чтобы они могли внести перелом в боевые действия. В противном случае, скорее всего, призывной возраст снизили бы. Готовую рисковать и зарабатывать молодежь лучше привлечь в армию, чем вражеская агентура её за гораздо меньшие деньги сможет использовать в различных терактах. Мы же видели, сколько молодых людей пострадали из-за желания заработка.

Станут ли такие выгодные контракты мотивацией для молодежи, находящейся за рубежом, вернуться и защищать страну?

Трудно сказать. Это мы можем сейчас рассматривать в теории. Повторюсь, важно то, насколько интересными будут условия. Молодежь за рубежом о контракте узнает в течение какого-то времени, сразу массово возвращаться она не начнёт. Должна быть продемонстрирована результативность предложения. Если молодые люди, которые пойдут в армию и пройдут определенный этап службы, в соцсетях, группах, в своих субкультурных обществах будут рассказывать об этом, станут наглядным примером, тогда это заработает. На старте процесс привлечения молодежи массовым не станет, всё равно будут относиться с осторожностью, присматриваться, и только со временем, когда идея контрактов себя проявит, мы уже будем иметь масштабируемый результат. Но подчеркиваю, параллельно нужно работать и над тем, как мотивировать и поддерживать тех, кто давно в армии и на войне, кто тоже в свое время пришел на войну в возрасте 18 или 20 лет.

Будут ли таких контрактников обучать вместе с другими призывниками или возможна какая-то другая программа подготовки?

Думаю, что базовая и профессиональная подготовка у всех одинакова. Сама программа со временем может меняться, но это общая программа для всех. То есть, это будет общая базовая и профессиональная подготовка. Точно будем говорить, когда будем знать условия контракта, в нём прописывается все: от момента прихода человека в рекрутинговый центр до самой процедуры подписания контракта, ответственности и обязательств двух сторон.

Очевидно, Украине не хватает солдат, в противном случае этой инициативы не было. Кроме того, Запад по-прежнему настаивает на том, чтобы в стране снижали призывной возраст. Если количество желающих подписать этот годовой контракт будет минимальным, могут ли власти пойти на уже законодательное снижение до 18 лет призывного возраста?

Снижение призывного возраста будет определяться не в соответствии с тем, есть ли молодежь в армии или нет, работают контракты или нет. Это будет зависеть от реалий на линии фронта, от хода боевых действий. Россия еще не проводила всеобщей мобилизации, нет гарантий, что они этого не сделают. Нет гарантий во многих других аспектах, когда и какие вызовы потребуют снижения призывного возраста. К тому же снижение призывного возраста - это законодательная работа, это не может произойти просто потому, что кому-то захотелось. Это должна быть определенная процедурная работа.

справка Иван Тимочко Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВС Украины Иван Тимочко – участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО. С 2023 года и по настоящее время - командир отделения гаубически самоходно - артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы. Звание: сержант. С 2024 года — почетный член Национальная ассоциация публичного управления и администрирования Украины

Вас также могут заинтересовать новости: