Повестки не будут присылать уклонистам и людям, которые незаконно пересекли государственную границу, отметил эксперт.

Повестки по почте, прежде всего, получат законопослушные граждане Украины, которые вовремя обновили данные.

Об этом рассказал адвокат Юрий Танасийчук в эфире "Киев24". "Ответственные законопослушные граждане Украины (получат повестки по почте, прежде всего). Уклонисты их точно не получат. Лица, которые переплыли Тису, или иным образом вне пунктов пропуска пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получат", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что прежде всего получат повестки по почте только люди, которые остались в Украине, вовремя обновили данные и указали правдивые адреса. Он также добавил, что людей, которым прислали этот документ, будут приглашать на прохождение военно-врачебной комиссии.

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"Поскольку сами данные уже обновлены. А для части - это будет приглашение на обновление данных. Сама процедура определена законом. Упрощено вручение и подписание повесток".

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Как сообщал УНИАН, ранее адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец также заявил, что прежде всего повестки через "Укрпочту" будут отправлять лицам, которые обновили данные в приложении "Резерв+". Адвокат пояснил, что после получения повестки через почту у военнообязанного есть две недели, чтобы явиться в ТЦК и СП.

"Кто же получит такие повестки в первую очередь? В первую очередь, получат повестки те, кто обновил данные в "Резерв+", и есть актуальная информация о таких лицах", - заявил он. Следующие лица, которым пришлют повестки, будут те, которые не имеют права на отсрочку, или пока ее не оформили и являются пригодными к военной службе.

Также он подчеркнул, что, если лицо после получения повестки не явилось в ТЦК и СП, то это является основанием для привлечения его к административной ответственности.

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