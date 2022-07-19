Полученные автомобили еще будут красить в тактические цвета, устанавливать пулеметы, а некоторые оборудуют для гранатометных расчетов.

Очередную партию в 20 автомобилей-внедорожников получило Главное управление разведки. Всего же компания направила бойцам уже 100 внедорожников на сумму 2 миллиона евро.

"Я думаю, это можно сравнить с международной помощью даже на уровне какой-то небольшой страны. Сейчас у всех на слуху Хаймерсы и авиация, и это очень нужно. Но без таких вещей, как транспорт, автомобили, пикапы, особенно бронированные, мы тоже не можем обойтись", - объясняет Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР Украины.

Полученные автомобили, по словам бойцов, еще будут красить в тактические цвета, устанавливать пулеметы, а некоторые оборудуют для гранатометных расчетов. Среди машин - семь единиц легкобронированных, которые ранее были инкассаторскими. В Метинвесте признаются: менеджеры компании лично выискивали их на авторынках Европы, ездили покупать и занимались ремонтами. Поэтому закупка 100 машин для бойцов обошлась в 2 миллиона долларов.

"Мы искали эти машины в разных странах, в основном - Польша, Германия, Италия. Этим занимались сами сотрудники Метинвеста, все наши ребята и девушки, которые неравнодушны. Средняя стоимость каждой машины – от пятнадцати до двадцати тысяч евро, а ее еще надо перевезти и отремонтировать – а это еще тысяча-полторы евро", - рассказывает руководитель проектного офиса группы Метинвест Александр Водовоз.

Он также выразил благодарность сотрудникам украинского посольства в Польше, народному депутату Мустафе Найему и министру экономики Юлии Свириденко за помощь и участие в процессе.

Как известно, с начала войны Метинвест направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн. Так, компания передала ГУР партию дронов на более 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназа. Всего же бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь Украине и украинцам 2,7 млрд грн, или около 90 млн долларов.