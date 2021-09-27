Доктор Комаровский выступил за суровое наказание за обливание людей химическими веществами.

За обливание зеленкой нужно сажать в тюрьму на три года, поскольку нет принципиальной разницы между ней и кислотой.

Об этом заявил доктор Евгений Комаровский, передает "Украина 24".

"После страшной трагедии с Катей Гандзюк - есть ли принципиальная разница между кислотой и зеленкой? Никакой. Любой человек, который химическое вещество плеснул в лицо другому – это реальное покушение на жизнь и здоровье. Было бы очень правильно, если бы мы поняли: есть стандартные варианты правонарушений, за которые есть стандартные наказания. Не может быть никаких мотивов, которые бы оправдали попытку что угодно плеснуть в лицо другому человеку. Может быть, юристы обсудят то что называется прецедентным правом", - сказал Комаровский.

По его мнению, после обливания зеленкой нужно еще оценить последствия для пострадавшего.

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"Любой человек, который брызнул химией в лицо другого, должен сесть на следующий день на 3 года, если это закончилось благополучно, как в случае с Петром Алексеевичем. Если ты только запачкал одежду - все равно сядешь на 3 года. Но если это привело к расстройствам здоровья, посидишь 5. Любой человек, который что-то плеснул, должен тут же оказаться в СИЗО, а на следующий день уйти на зону на 3 года. Уверяю, что продажи зеленки резко упадут. Это не лекарство, это оружие пролетариата в нашей стране. И таких вещей много: как только вышел на улицу зиговать - сразу на зону… Давайте наводить порядок", - сказал Комаровский.

Чем опасно обливание "зеленкой"

Зеленка содержит спирт, плохо отмывается с кожи и ее часто используют против политических или иных оппонентов, считая обливание этим препаратом человека невинной шалостью. Однако, "зеленка" опасна для слизистых, в частности глаз – может вызвать ожоги и повредить зрение, вплоть до слепоты.

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Автор: Александр Топчий