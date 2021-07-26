Постановление следственного судьи оставлено без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты экс-главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина, обвиняемых в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"26 июля 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года, которым обвиняемым М. и Л. продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 августа 2021 года, без определения размера залога", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Днепровского райсуда от 30 июня 2021 года оставили без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения.

Убийство активистки Гандзюк

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.

В настоящее время Днепровский райсуд Киева рассматривает дело по обвинению экс-главы Херсонского облсовета Мангера и его пособника Левина в заказе и организации нападения на Гандзюк.

Мангер и Левин обвиняются в организации и заказе преступления. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, имеющим характер особого мучения, которое повлекло смерть потерпевшей) Уголовного кодекса. Мангер и Левин содержатся под стражей.

Автор: Леся Лещенко