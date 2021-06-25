В марте 2015 года Коцабу обвинили в государственной измене.

Сотрудник канала "Первый независимый" из окружения депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука Руслан Коцаба заявил, что на него совершили нападение на вокзале в Ивано-Франковске.

Об этом он написал в Facebook.

Инцидент, по словам Коцабы, произошел на вокзальном перроне около 00:30. Он добавил, что был вынужден обратиться в больницу и отложить запланированные встречи.

На фото Коцаба улыбается в медицинском кабинете с зеленкой на лице. Позже сотрудник канала Медведчука выложил снимок медицинской справки с диагнозом: химический ожог глаза.

Встретили Коцабу на вокзале члены местных политических движений. В Telegram они пишут, что каждая встреча с Коцабой в Ивано-Франковске "заканчивается всегда приветливо и ярко".

Нападение на сотрудника канала Медведчука в организации объясняют его участием в антиукраинской информационной кампании России.

"Карпатская Сечь совместно с бойцами 4-й РС ДУК "Правый Сектор", членами ВО "Тризуб" ім. Сек. Бандеры и Фрайкора встретили на перроне вокзала местного сепаратиста, поздоровались так, как говорят обычаи города, и добавили цвета в жизни. Если Руслан думает, что на этом все, то он, а также его сторонники и соратники ошибаются, цветов будет больше и чаще", – пишут они в Telegram.

Кто такой Коцаба

Как пишет журналист Отар Довженко в блоге Детектор Медиа, в 2000-е Руслан Коцаба возглавлял рыбоохрану в Ивано-Франковской области. Но уже в начале 2005-го присоединился к общественному движению, причастному к одиозному политику Владиславу Каськиву.

Позже перешел в журналистику. Во времена российско-украинской войны проводил "антивоенный" телемост с "общественностью" оккупированной части Луганской области и выступал на росТВ якобы "на защиту Украины". Работал "стримером" 112-Украина.

Коцаба призвал к федерализации, манипулятивно ссылаясь на взгляды Вячеслава Чорновола. Впоследствии правоохранители открыли дело против Коцабы по статье о государственной измене по заявлению ивано-Франковского волонтера и активиста Тараса Демьянива.

Уже вскоре 112-Украина официально заявил, что расторг договор с журналистом и не подтверждал того, что Коцаба ездил на Донбасс по их редакционному заданию. Независимый медиапрофсоюз объявил, что выдал пресс-карту Коцабе по ошибке.

В суде отметили, что Коцаба по заказу россиян готовил съемки антивоенной акции на Прикарпатье. В марте 2015 года его обвинили в государственной измене.

В том же году горсуд Ивано-Франковска признал Коцабу виновным в препятствовании деятельности ВСУ и приговорил к 3,6 годам лишения свободы. В июле 2016-го суд поддержал апелляцию его адвокатов и выпустил осужденного. После 524 дней он вышел на свободу.

По обжалованию прокурора Апелляционный суд Ивано-Франковской области передал дело в Коломыйский райсуд. Дело рассматривают до сих пор.

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Автор: Яна Ставская