Командир украинского боевого корабля пытался передать секретные данные россиянам

Без разрешения командования офицер выехал в оккупированный Крым, получил российское гражданство, вернулся и собирал информацию для передачи кураторам.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила утечку сведений в сфере боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины представителям спецслужб РФ.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрытно собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на аннексированный полуостров, для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов ВСУ.

"По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне", - сообщили в СБУ.

В настоящее время военнослужащий отстранен от занимаемой должности. Также ему отменен допуск к государственной тайне.

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