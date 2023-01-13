Власти обещают не устраивать "охоту на ведьм" и не наказывать всех, кто вынуждено сотрудничал с врагом.

После освобождения Крыма украинские власти не будут устраивать "охоту на ведьм". За сотрудничество с оккупантами будут преследовать по закону лишь тех, кто содействовал оккупации и совершал преступления против человечности. Об этом заявила представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в своей авторской колонке на сайте "Украинской правды".

Она подчеркнула, что после 2014 года жизнь на оккупированном полуострове продолжалась, и далеко не все граждане имели возможность выехать на свободную территорию по финансовым, семейными или иным причинам. По словам Ташевой, людям пришлось приспосабливаться к оккупации и соблюдать правила навязанной российской юрисдикции.

"После деоккупации неправильно было бы устраивать "охоту на ведьм" и наказывать людей просто за то, что они выживали в оккупации", – заявила представитель президента.

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Ташева отметила, что частные предприниматели, врачи, электрики, пожарные, даже рядовые работники оккупационных администраций – все, кто не совершал преступлений, не должны нести уголовную ответственность.

"Если житель оккупированного полуострова не способствовал оккупации, не занимался пропагандой и не поддерживал войну и тому подобное, он не должен нести уголовную ответственность за сотрудничество с оккупационными администрациями", – заявила чиновница.

Отдельно Ташева подчеркнула, что не будут преследовать учителей, "просто продолжавших выполнять свою работу". Наказывать планируют лишь тех, кто "промывали мозги" детям российской пропагандой и активно внедрял образовательные стандарты страны-оккупанта, либо занимался милитаризацией образования.

"Одна из приоритетных коммуникационных целей для нас объяснить гражданам Украины в Крыму, что возвращения под суверенитет Украинского государства бояться не нужно. Мы хотим освободить наших людей и наши территории и покончить с террором, который туда принесла Россия", – пояснила Ташева.

Планы освобождения Крыма – что известно

Крымский полуостров находится под фактическим контролем российских войск с конца февраля-начала марта 2014 года. Россия распространила на него свою административно-правовую систему и активно преследует всех, кто не согласен с оккупацией.

После поражения в Харьковской области и особенно под Херсоном российское командование начало готовиться к обороне в Крыму.

Военные аналитики прямо отмечают, что битва за Крым начнется сразу после освобождения Мелитополя.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что украинская армия может освободить полуостров до конца лета.

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