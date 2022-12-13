Бен Ходжес отметил, что атаки ВСУ будут продолжаться до февраля

Украинская армия будет бить по российским штабам на временно оккупированных территориях до февраля. В дальнейшем это станет базой для освобождения Крыма от российских захватчиков.

"Украинский генеральный штаб продолжит удары по штабам РФ и линиям связи (тылового обеспечения) в течение следующих нескольких недель", - написал в Twitter бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

По его словам, атаки ВСУ будут продолжаться до февраля, что создаст условия для освобождения временно оккупированного полуострова Крым. При этом американский генерал заявил, что ожидает возвращения полуострова под контроль Киев уже к августу.

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Освобождение Крыма - что известно

Советник главы Офиса презеидента Михаил Подоляк заявил, что через шесть месяцев Украина вернет Крым, что крайне взбесило заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и он снова рассыпался угрозами.

12 декабя Подоляк заявил, что купил билет на поезд до Симферополя с открытой датой.

Кроме того, 11 декабря российские оккупанты обустраивают линии обороны просто на крымских пляжах. Целая сеть траншей на берегу появилась неподалеку от поселка Черноморское – в 200 км от Одессы.

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