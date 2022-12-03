Сергей Савченко отметил, что ВСУ могут лишить российских оккупантов возможности бить по Украине ракетами.

Украинская армия сможет приступить к освобождению временно оккупированного Крыма после деоккупации Мелитополя. Выход ВСУ на причерноморское и приазовское побережье создаст условия для ударов по флоту РФ.

Генерал-майор ВСУ Сергей Савченко отметил, что наступление украинской армии в направлении Токмака и Мелитополя разделит войска России на восточную и западную части.

При этом он указал, что выход ВСУ на побережье морей даст наносить удары по Керченскому мосту, паромным переправам через Керченский пролив, а также по базам флота РФ в Крыму и Новороссийске. Таким образом, российские войска лишаться возможности бить ракетами по Украине и потеряет логистические возможности.

Видео дня

"Критичность положения, в котором окажется агрессор в случае освобождения нами Мелитополя, трудно преувеличить. Не стоит описывать понятное дальнейшее развитие событий с выходом наших войск на крымские перешейки, освобождение Крыма, дальнейший разгром войск агрессора на востоке", - отметил Савченко.

Освобождение Крыма - что известно

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что спусят полгода Украина вернет Крым. Эти слова очень разозлили заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

При этом советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, возвращение Крыма через шесть месяцев возможно. Он указал, что Крым крайне неудобный и уязвимый объект для удержания в обороне.

Военный эксперт Олег Жданов также считает вполне реальным сценарием возвращение полуострова Украине через полгода.

Вас также могут заинтересовать новости: