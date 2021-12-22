За действующего главу государства проголосовали бы 24,2% опрошенных - он возглавляет президентский рейтинг.

Президент Украины Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Так, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 24,2% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

В то же время 13,7% поддержали бы Петра Порошенко, 9,6% – Юлию Тимошенко, 9,2% – Юрия Бойко, 6,9% – Евгения Мураева, 6,8% – Дмитрия Разумкова, 6,7% – Игоря Смешко, 6,2% – Владимира Гройсмана, 3,1% – Олега Ляшко.

Рейтинги других кандидатов – менее 3%.

Отметим, по данным этого же опроса, рейтинг политических партий продолжает возглавлять "Слуга народа".

Что известно об опросе

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 16-18 декабря. Было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) 2,5 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.