Рейтинг политических партий продолжает возглавлять "Слуга народа".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-18 декабря.
В частности, "Слугу народа" готовы поддержать 19,2% опрошенных среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.
За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,1% респондентов, "Батькивщина" – 11,1%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%.
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Кроме того, проходной барьер для прохода в парламент преодолеют партии "Украинская стратегия Гройсмана" - 6,8%, "Сила и честь" – 6,5%, "Разумная политика" – 6%, "Наши" – 5,7%.
"Радикальную партию" поддерживают – 4,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 4%, ВО "Свобода" – 3,5%, партию Шария – 2,6%, "Голос" - 2,2%.
Рейтинг других политических сил - менее 2%.
***Опрос проведен среди 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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