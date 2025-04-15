Узнайте, сколько дней отдыха получат в этом году украинские школьники.

Не смотря на войну в Украине, школьный учебный год 2024-2025 продолжается. Украинские школьники получают знания и готовятся к выпускным экзаменам. Однако военные действия вносят свои коррективы, и в этом году дети могут получить меньше дней отдыха, чем обычно.

Кабинет Министров определяет, когда летние каникулы в Украине 2025 рекомендуется проводить школам. Мы назвали предложенные правительством даты отдыха в этом году.

Когда весенние каникулы в 2025 году

Весенние каникулы 2025 Украина проведет в разные даты. Каждая школа самостоятельно решает, когда устроить перерыв в обучении.

Видео дня

В некоторых областях весенние каникулы 2025 объединили с зимними или отменили, чтобы наверстать пропущенные уроки из-за карантина. Другие школы отпустили детей отдохнуть 23-29 марта или 31 марта - 6 апреля. Часть учебных заведений перенесла каникулы на период с 16 по 23 апреля, посвятив их Пасхе.

Когда будут летние каникулы в 2025 году

Как гласит Постановление Кабмина №841, нынешний учебный год начался 2 сентября 2024 года и продлится до 30 июня 2025 года. Таким образом, летние каникулы в школах продлятся с 1 июля по 31 августа 2025 года. Однако последний звонок в школах пройдет 31 мая. После этого ещё в течение месяца дети продолжат учиться.

Важно отметить, что даты каникул являются рекомендованными, а не обязательными. Администрация каждой школы самостоятельно устанавливает длительность отдыха . Однако правительство советует продлить учебный год на июнь, чтобы школьники могли "догнать" программу, пропущенную из-за воздушных тревог, зимних блэкаутов и вспышек гриппа.

Ранее мы сообщали, что в Украине начнет реализовываться школьная реформа в 2027-2028 учебном году. Для старшеклассников сократят список обязательных предметов до 7. Также классов будет не 11, а 12.

Вас также могут заинтересовать новости: