Пострадавшие в результате обстрела российскими оккупантами лодки, на котором гражданские спасались от наводнения, находятся в среднем и тяжелом состоянии, некоторые - в реанимации.
Об этом во время брифинга сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.
Говоря об обстреле российскими оккупантами эвакуационных лодок 11 июня, он напомнил, что в результате погибли три человека.
"Еще десять пострадавших. Среди них - правоохранители, двое. Все люди сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации, некоторые в среднем состоянии тяжести. Пулевые ранения", - рассказал спикер.
Толоконников также отметил, что за прошедшие сутки были спасены двое мужчин, которые прятались от наводнения и российских оккупантов на дереве. Речь идет об одном из сел на левом берегу Херсонщины. Этих мужчин также доставили в больницу, они в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, руководитель пресс-офиса отметил, что в результате наводнения в области погибли восемь человек, а еще 42 считаются пропавшими без вести.
Отвечая на вопрос об общем количестве людей, погибших на Левобережье области, Толоконников заметил: "Сейчас только с Олешек есть информация, от Олешковской общины, о восьми людях, которые погибли. Подтверждена. Но есть много и неподтвержденной информации".
Оккупанты открывают огонь по украинцам во время эвакуации
11 июня российские оккупанты обстреляли лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега Херсонщины. Захватчики открыли огонь в спины гражданских. В результате этой коварной атаки погибли три человека, а еще 23 - пострадали.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что 74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россяине расстреляли его в спину. От полученных ранений мужчина погиб, врачи не успели ему помочь.