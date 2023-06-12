Двух мужчин в Херсонской области спасли с дерева, на котором они прятались от оккупантов и воды.

Пострадавшие в результате обстрела российскими оккупантами лодки, на котором гражданские спасались от наводнения, находятся в среднем и тяжелом состоянии, некоторые - в реанимации.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

Говоря об обстреле российскими оккупантами эвакуационных лодок 11 июня, он напомнил, что в результате погибли три человека.

"Еще десять пострадавших. Среди них - правоохранители, двое. Все люди сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации, некоторые в среднем состоянии тяжести. Пулевые ранения", - рассказал спикер.

Толоконников также отметил, что за прошедшие сутки были спасены двое мужчин, которые прятались от наводнения и российских оккупантов на дереве. Речь идет об одном из сел на левом берегу Херсонщины. Этих мужчин также доставили в больницу, они в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, руководитель пресс-офиса отметил, что в результате наводнения в области погибли восемь человек, а еще 42 считаются пропавшими без вести.

Отвечая на вопрос об общем количестве людей, погибших на Левобережье области, Толоконников заметил: "Сейчас только с Олешек есть информация, от Олешковской общины, о восьми людях, которые погибли. Подтверждена. Но есть много и неподтвержденной информации".

Оккупанты открывают огонь по украинцам во время эвакуации

11 июня российские оккупанты обстреляли лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега Херсонщины. Захватчики открыли огонь в спины гражданских. В результате этой коварной атаки погибли три человека, а еще 23 - пострадали.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что 74-летний мужчина, когда враг открыл огонь, собственным телом прикрыл женщину. Россяине расстреляли его в спину. От полученных ранений мужчина погиб, врачи не успели ему помочь.

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