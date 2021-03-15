Корреспондент ТСН Людмила Бадалян исследует тенденции и причины популярности холостяцкого образа жизни.

15 марта в 19.30 в эфире ТСН на телеканале «1+1» состоится премьера спецпроекта «Код доступа», в котором тенденцию нежелания жениться рассмотрят, как социальное явление в современном мире. В цикле - 5 ярких историй заядлых холостяков, которые помогут понять причины выбора такого образа жизни и разобраться, можно ли, и стоит ли это менять.

Автором спецпроекта стала корреспондент ТСН Людмила Бадалян, которая провела с каждым героем сюжета целый день и покажет закулисье холостяцкой жизни: где бывают, чем увлекаются и сколько зарабатывают «свободные» мужчины. Журналистка задала им самые сокровенные вопросы. Все, чтобы узнать - почему все больше людей отказываются от официального оформления отношений.

Людмила Бадалян познакомит зрителей с мужчиной, который уверяет, что «женат на работе». В сюжете зрители узнают, почему карьера все чаще заменяет людям семью. Почему некоторые мужчины даже в зрелом возрасте продолжают жить с родителями, а другие не хотят ограничивать себя вниманием лишь одной женщины? Как живут и чего на самом деле хотят холостяки, уже сегодня можно будет узнать в эфире ТСН в 19.30.

По словам заместителя директора департамента по новым форматам Ольги Кашпор, цель спецпроекта попытаться взглянуть на изменения отношения людей к браку, как на социальное явление.

«Стала заметной тенденция, что все меньше мужчин делают предложение руки и сердца, это факт. Психологи констатируют: сейчас многие мужчины становятся психологически готовы к браку значительно позже женщин, или вообще от него отказываются. Зато количество женщин, которые отдают предпочтение отношениям в браке - больше, в том числе и через социальное давление, что создает дисбаланс. Это - вызов современному обществу и институту семьи и, очевидно, что он переживает трансформацию. Мы решили подробнее изучить тенденцию», - рассказывает Ольга Кашпор.

Также ТСН вместе с психологами - мужчиной и женщиной - составят психологический портрет «заядлого холостяка», попытаются разобраться в причинах выбора такого образа жизни и помогут отличить человека, который никогда не сделает предложение, от того, который просто еще не встретил свою судьбу.

Смотрите спецпроект «Код доступа» ежедневно в вечернем выпуске ТСН в 19.30 на «1+1».

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Автор: УНИАН