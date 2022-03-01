Гуманитарный штаб создал электронную платформу, через которую все, у кого есть возможность, могут присоединиться со своими предложениями по поддержке города.

Власти Киева призвали всех, кто хочет и может оказать гуманитарную помощь киевлянам, откликнуться.

Об этом говорится в обращении городского головы Виталия Кличко в Telegram.

"Вопрос по обеспечению военных мы решили, теперь должны обеспечить их родных и близких, жителей столицы, которые остались дома или находятся в укрытиях", - отметил Кличко.

По его словам, обеспечивать медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости будут, прежде всего, тех, кто в этом больше всего нуждается - одиноких стариков, людей с инвалидностью, матерей с маленькими детьми.

Кличко сообщил, что для сбора помощи и наполнения фонда уже обратился к крупному и среднему бизнесу, международным организациям, иностранным партнерам Киева и Украины. Бизнес уже начал помогать, присылают гуманитарную помощь европейские города и некоторые украинские.

Гуманитарный штаб создал электронную платформу, через которую все, у кого есть возможность, могут присоединиться со своими предложениями по поддержке города по следующим направлениям: медикаменты и лекарства; продукты питания; предметы первой необходимости; логистические услуги; человеческие ресурсы (волонтеры).

"Я призываю всех, кто хочет и может оказать помощь, откликнуться. Мы должны защитить киевлян и обеспечить необходимым тех жителей города, которые сегодня больше всего нуждаются в помощи", - добавил мэр.