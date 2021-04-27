Судьбу карантинных ограничений в Киеве будут решать завтра.

С 1 мая Киев с большой вероятности выйдет с "красной" зоны карантина - в городе снова заработает общественный транспорт, откроются торговые центры и рестораны.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире канала "Украина 24".

Решение об окончании локдауна, говорит Кличко, будут принимать по критериям, прописанным медиками и эпидемиологами.

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"Хочу зачитать несколько норм: загруженность коек сегодня 56%, коек с кислородом загружено почти 60%. Количество тестирований на 100 тыс. населения - более 350. Госпитализация должна быть не больше 59 человек на 100 тысяч населения, у нас сейчас пока 57, то есть мы отвечаем критериям, но не всем", - сказал он.

Кличко отметил, что локдаун стал тяжелым испытанием для малого и среднего бизнеса. Решение о выходе из него будет принимать комиссия по ТЭБ и ЧС.

"Надеюсь, завтра комиссия примет соответствующее решение. Я не исключаю, что с большой вероятностью с 1 мая мы сможем перейти из красной в оранжевую зону, что будет открыт общественный транспорт, с соблюдением ограничений открыты кафе и рестораны, ТРЦ. Мы однозначно будем делать все для того, чтобы транспорт не был переполнен", - заявил Кличко.

Мэр добавил, что также завтра будет принято решение по детским садам и школам.

Карантин в Киеве: ограничения и запреты

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже до конца этой недели Киев покинет "красную" зону карантина.

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Автор: Юрий Годован