На фабрику прибыла полиция, которую вызвали представители союза АТО.

Ветераны АТО приехали на Клавдиевскую фабрику в Киевской области, которая запустила в производство елочные украшения с логотипом армии России.

Читайте такжеХакеры взломали сайт Николаевской ОГА - там появилась "символика" боевиков " ЛНР " (фото)Об этом сообщает 360.

Ветераны требовали, чтобы руководитель компании показал им утилизированные игрушки, а когда тот отказался, предположили, что он их спрятал.

"Я понимаю ваше раздражение и я его так же разделяю. У нас есть контракт с РФ. Мы грузим туда эти шары. Ну есть такое, ну что я могу сделать. Во-первых, это не запрещено", - сказал руководитель фабрики.

"Это морально не очень красиво, я не получаю от этого удовольствия. Но лучше я оттуда заберу деньги и здесь буду платить налоги, которые мы платим. Более миллиона гривен в бюджет", - сказал директор.

В ответ один из ветеранов сказал, ему, что он бросил свою работу и пошел воевать.

Позже на фабрику прибыла полиция, которую вызвали представители союза АТО.

Скандал с новогодними украшениями с логотипом армии РФ

Клавдиевская фабрика в Киевской области запустила в производство елочные украшения с логотипом армии России.

Зайдя во время экскурсии завода в цех, на запрете входа в который настаивал сам экскурсовод, посетители увидели целые коробки бело-красных украшений.

На фабрике заявили, что тираж уже ликвидировали и в будущем все заказы будут проходить этический контроль.

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Автор: Людмила Жерновская