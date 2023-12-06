После информации о ликвидации под Москвой предателя Ильи Кивы, соцсети взорвались огромным количеством мемов и реакций по этому случаю.
Так, известный блогер Антон Ходза написал, что в "Подмосковье убили известного рэпера".
"Илья Кива больше не За жизнь", - отметил Антон Тимошенко.
"Как замечательно слышать такие новости ко Дню святого Николая", "так будет со всеми предателями. Предателей нигде не любят", "маленький винтик сорвал резьбу", "Кива решил под праздник сгнить", - пишут пользователи.
Не обошли ликвидацию предателя и русски прогандисты: Маргарита Симоньян написала коротко, что "Киву убили".
"В Подмосковье убит Киву. Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей. А для Украины Кива таким и был. Он и здесь своим не стал, как ни старался. Слишком токсичен бэкграунд", - написал "военкор" Александр Коц.
В мемах пользователи шутили над сходством фамилии предателя с названием фрукта киви.
Также ликвидацию Кивы занесли и в "сводку" Генштаба.
Не забыли предателю и знаменитую фразу про "маленький винтик".
Также Киву поместили на обложку журнала Time.
Ликвидация предателя Кивы - детали
6 декабря российская пропаганда сегодня распространила информацию, что в Подмосковье нашли мертвым предателя Украины Илью Киву.
УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах, что Киву ликвидировали из стрелкового оружия в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.