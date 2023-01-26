В Вышгородском районе сегодня будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Сегодня жители Киевщины могут слышны взрывы из-за работы пиротехников. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

По данным ОВА, в Вышгородском районе сегодня будут уничтожать взрывоопасные предметы.

"Поэтому в некоторых громадах Киевской области может будут слышны звуки взрывов. Берегите себя и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.

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В связи с работой саперов звуки взрывов могут доноситься и до северных окраин столицы, добавили в Киевской городской военной администрации.

Взрывы в Киеве и области - что известно

Напомним, пиротехники регулярно проводят обучение и обезвреживание снарядов на территории Киевщины. Но 26 января утром жители столицы и области слышали и другие взрывы - связанные с воздушными атаками со стороны России.

Так, в ночь на 26 января россияне возобновили атаки Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. В частности, в воздушном пространстве Киева сбили около 15 ударных БПЛА российских оккупантов.

А позже утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за очередной массированной ракетной атаки со стороны России. Силы противовоздушной обороны сбили 47 российских крылатых ракет из 55, выпущенных по Украине. В КГВА сообщили, что в воздушном пространстве Киева во время сегодняшней вражеской атаки зафиксировано около 20 ракет разных типов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах, прозвучавшие в Днепровском районе Киева. А в результате попадания части ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе Киева один человек погиб, а двое - ранены.

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