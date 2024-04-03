Компании будут проводить совместное испытание сервисов сигнала коррекции RTK, что обеспечит высокую точность картографирования загрязненных территорий и обозначения взрывоопасных предметов.

Крупнейший оператор электронных коммуникаций "Киевстар" и холдинг охранных компаний SHERIFF, в частности, направление SHERIFF Demining, который является сертифицированным оператором противоминной деятельности, подписали меморандум о сотрудничестве.

Украина сейчас - самая заминированная страна в мире. По данным ГСЧС, минами и неразорвавшимися боеприпасами загрязнено около 175 тысяч кв. км территории. Именно поэтому "Киевстар" и SHERIFF Demining начинают работать над технологией для операторов по гуманитарному разминированию.

Компании будут проводить совместное испытание сервисов сигнала коррекции RTK, что обеспечит высокую точность картографирования загрязненных территорий и обозначения взрывоопасных предметов.

Видео дня

"Помогать в восстановлении страны - важная миссия не только для Киевстар, но и для всего украинского бизнеса. Чтобы ускорить процесс разминирования и восстановления страны, мы готовы делиться опытом внедрения новейших технологий, которые смогут уберечь жизни украинцев, - комментирует Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар, - В частности, для безопасного разминирования важно обеспечить определение точных координат мин и границ загрязненных территорий. И для этого необходимо качественное GNSS-оборудование с поддержкой технологии RTK".

Киевстар обеспечит партнеров доступом к технологии RTK и будет предоставлять рекомендации по выбору и использованию GNSS-приемников. Также специалисты компании будут осуществлять аналитические исследования по испытанию технологий позиционирования и определения координат на местности.

"Мы ожидаем, что сотрудничество с Киевстар поможет нам значительно улучшить точность определения взрывоопасных предметов и дальнейшего разминирования. Это позволит быстрее и безопаснее очищать загрязненные территории и возвращать их к мирной жизни", - прокомментировал перспективы сотрудничества Евгений Антипенко, директор SHERIFF.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на декабрь 2023 г. обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, RTK-сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 млн долларов США.Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 1,8 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, местных громад, а также на благотворительные инициативы. Единственный акционер Киевстар - международная Группа VEON с главным офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net,www.kyivstar.ua

Справка о SHERIFF

Холдинг охранных компаний SHERIFF - национальный оператор охраны, который работает в Украине с 2003 года и является лидером на рынке охранных услуг. Компания предлагает максимальный портфель услуг в своей сфере: разминирование (сертифицированный оператор противоминной деятельности), Лицензия на предоставление услуг инкассации и разрешение НБУ на центр обработки и пересчета средств, физическая охрана, обслуживание и наблюдение за пожарной сигнализацией, перезарядка огнетушителей, установка систем видеонаблюдения (включая аналитические системы) и контроля доступа, наблюдение и реагирование на охранную сигнализацию, а также услуги по сопровождению клиентов Transfer, сопровождения груза, бронированного такси и другое. Более 40 000 клиентов доверили безопасность SHERIFF.

Дополнительная информация: pr@sheriff.com.ua, www.sheriff.com.ua