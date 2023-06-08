Деньги направят в районные госадминистрации, которые и будут выполнять ремонты.

На ремонт укрытий Киева районным госадминистрациям выделено из городского бюджета дополнительно 0,5 млрд грн. как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня Киевский городской совет.

Так, Голосеевской РГА предусмотрено 42,9 млн грн, Дарницкой – 58,9 млн грн, Деснянской – 61,8 млн грн, Днепровской - 60,4 млн, Оболонской – 53,6 млн грн, Печерской – 28,2 млн грн, Подольской – 35,7 млн грн, Святошинской – 57,7 млн грн, Соломенской – 65,5 млн грн и Шевченковской РГА – 35,6 млн грн.

"Данное распределение осуществлено по принципу, который использовался при формировании бюджета – по количеству населения, а следовательно, соответственно, по количеству укрытий. Сохраняется эта формула", -прокомментировал первый заместитель председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников.

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Кроме того, Киевсовет поддержал выделение 50 млн грн. дополнительных средств Департаменту жилищно-коммунальной инфрастукрутры на эксплуатацию и техническое обслуживание и капремонты подвальных помещений жилых домов для использования их под более простые укрытия, и 200 млн грн - Департаменту здравоохранения на капремонт хранилищ в подчиненных заведениях.

Таким образом, в целом сегодня из бюджета города направляется дополнительно 750 млн грн для ремонтных работ на объектах гражданского зазиста.

Как сообщал УНИАН, мэр столицы Виталий Кличко ранее сообщил, что в этом и прошлом году из бюжета города районам на ремонты укрытий выделено было 1,2 млрд грн. в то же время во время проверок укрытий представителями городской власти было зафиксировано невыполнение балансодержателями работ, связанных с ремонтными работами.

Всего в Киеве есть 4655 тыс. объектов, которые определены городскими властями как объекты гражданской защиты.

После 1 июня, когда в Киеве во время ракетной атаки возле одного из укрытий в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок, потому что не смогли спрятаться из-за закрытой двери укрытия, президент Украины Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Камышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всей Украине.

В частности 5 июня по результатам проверки трети укрытий в столице Камышин заявил, что в Киеве ситуация с готовностью укрытий к использованию остается критической.

В приложении "Киев цифровой" после трагедии 1 июня начал функционировать сервис обратной связи по состоянию укрытий и только через сутки после запуска от киевлян поступило более тысячи жалоб.

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