Президент напомнил местным властям об ответственности за невыполнение "очень конкретной обязанности".

Президент Владимир Зеленский отмечает, что защита людей является обязанностью для всех уровней власти.

Так Зеленский прокомментировал сегодняшние трагические события в Киеве, когда люди погибли во время воздушной атаки россиян из-за того, что было закрыто укрытие.

"Мы делаем максимум, чтобы защитить людей. Не было такой международной встречи, не было таких международных переговоров, на которых не поднимался бы вопрос ПВО для Украины. Но защита людей - это защита на всех уровнях. Укрытия должны быть доступны. Никогда больше не должна повториться ситуация, как этой ночью в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие закрыто", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что это обязанность представителей местной власти - очень конкретная обязанность – обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно.

"Больно видеть небрежное отношение к этому долгу. Больно видеть потери. И если обязанность на местах не выполняется, это прямая обязанность правоохранителей – привлекать к ответственности", - подчеркнул президент.

Сегодня РФ ударила по Украине "Искандерами" - основное

Как известно, сегодня ночью российские войска атаковали Киев 10 баллистическими ракетами "Искандер-М" и "Искандер-К". Украинская противовоздушная оборона сбила все ракеты, однако от обломков пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе 1 ребенок. Из 16 травмированных 9 человек госпитализировали, один из них - в тяжелом состоянии. Семеро - получили амбулаторную помощь, в том числе 1 ребенок.

В результате атаки повреждены три школы, детский сад, шесть домов и полицейский участок.

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