Утверждается, что тенденция краж велосипедов в жилмассиве "приобрела угрожающие масштабы".

Один из крупнейших киевских сервисов велопроката BikeNow запретил парковать велосипеды в жилом массиве Троещина. В компании заявили, что велосипеды там массово воруются.

Такое сообщение появилось в Facebook компании.

"Мы понимаем, что в этом жилмассиве проживает очень много наших преданных клиентов, и замечательных неравнодушных людей. Однако тенденция краж велосипедов здесь приобрела угрожающие масштабы", - говорится в сообщении.

Утверждается, что еще в первой половине лета случаи воровства были единичными, а некоторые велосипеды даже удавалось вернуть с помощью полиции. Но в последний месяц ситуация "быстро развилась до ужасной".

Отмечается, что не помогли даже частичные ограничения зон парковки. Велосипеды продолжают исчезать, и эта ситуация ставит под угрозу дальнейшее существование сервиса.

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Ранее в Киеве копы задержали мужчину по подозрению в краже велосипедов, которые доступны для аренды на улицах города.

Правоохранителей на улицу Лисковскую вызвал владелец сервиса по прокату велосипедов. Он заявил о краже и предоставил данные датчика, свидетельствующие, что украденный транспорт находится именно там.

Обследовав указанное место, патрульные заметили мужчину, который нес заблокированный прокатный велосипед. Во время общения инспекторы выяснили, что гражданин не имеет при себе документов, но тот сообщил, что может зайти домой и взять их, чтобы подтвердить свою личность.

Мужчина действительно проживал неподалеку. Когда же он открыл дверь в квартиру, то патрульные сразу заметили еще один велосипед прокатного сервиса в коридоре. Как оказалось, что в квартире мужчины находился еще один, такой же велосипед, но в разобранном состоянии

Автор: Дмитрий Захаров