Маленьким футболистам подарили пять мячей, пять шарфов и бесплатные занятия

Пять мальчиков из киевской Троещины буквально проснулись известным после того, как засняли гимн в их исполнении перед дворовым матчем. Маленьких футболистов пригласили в Дом футбола.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола в Facebook.

По его словам, маленькие патриоты в Доме футбола встретились с футболистами национальной команды Сергеем Кривцовым и Денисом Поповым. Кроме того, они смогли пообщаться с легендами украинского футбола Алексей Михайличенко и Анатолий Демьяненко.

Также юные футболисты получили автографы от кумиров, им вручили памятные подарки и форму для тренировок.

По словам Дмитрия Сирченко, который и обнародовал видео с маленькими футболистами, ребятам подарили пять мячей, пять шарфов и бесплатные занятия в ФК Выгуровщина.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве на Троещине маленькие футболисты спели гимн Украины перед тем, как играть в футбол у себя во дворе, и растрогали пользователей соцсетей.

Видео умилило пользователей соцсети: одни уверены, что эти ребята - будущее Украины, другие благодарят их родителей за воспитание, а третьи призывают УАФ найти ребят и наградить их футбольными сувенирами

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Автор: Анастасия Горбачева