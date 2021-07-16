Ранее девушка написала, что не переваривает украинский.

В IT-компании All Stars IT уволили киевлянку под никнеймом Анастасия польских, которая заявила, что украинский язык "звучит мерзко".

Об этом они сообщили в Instagram.

После того как девушка негативно отреагировала на новые нормы закона о языке, ее раскритиковали в сети. В компании заявили, что не замечали у нее признаков украинофобии ранее.

"Во-первых, компания не поддерживает взгляды Анастасии относительно украинского языка. Наоборот мы являемся активным участником и организатором социальных проектов на благо украинского общества. Руководство и коллеги ранее никогда не замечали признаков украинофобии у девушки", - говорится в заявлении.

Читайте такжеРада планирует запретить фото с детьми в эротических образахВ компании отметили, что Анастасия заканчивает испытательный период и ее результаты работы неудовлетворительны.

"Принимая во внимание недопустимые публичные высказывания и результаты работы Анастасии, девушке сегодня официально сообщили об окончании профессиональных отношений", - отметили в All Stars IT.

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Автор: Людмила Жерновская