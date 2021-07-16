В своем аккаунте Анастасия отметила, что работает в столичной IT-компании.

Киевская блогерша под никнеймом Анастасия Польских негативно отреагировали на новые нормы Закона о языке и попала в скандал. Девушка назвала украинский язык "мерзким".

Об этом сообщает Telegram Катарсис.

Скандальную сториз Анастасия опубликовала в Instagram, перепостив сообщение о соответствующих положениях закона для своих подписчиков.

Однако после огласки блогерша страницу закрыла, а сториз удалила, по ее словам, после советы парня, чтобы "не унижаться перед больными людьми".

Читайте также"Украинского будет больше": начали действовать новые нормы языкового закона"Радикальности сториз. Осторожно, возможно возгорание п*рдака. Что по маразму? Как жить, когда не перевариваешь украинский?", – подписала девушка сообщение.

После шквала возмущения Анастасия добавила, что платит налоги стране, в отличие от ее критиков.

"Только на днях писала про быдло, которое узко видит. Я уточню. Я не люблю украинский язык, потому что звучит он мерзко. Но я плачу налоги этой стране, в отличие от некоторых. И я стараюсь сделать что-то хорошее для своей страны. А вы п*здите и дальше, о том, какая я гнида, не люблю украинский язык", – решила она уточнить.

В своем аккаунте Анастасия отметила, что работает в столичной IT-компании All Stars IT. Но потом маркер удалила.

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Автор: Яна Ставская