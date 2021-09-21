В столице запланирован ряд официальных мероприятий: выставки, презентации книг, национальный урок памяти в украинских школах, премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст".

УНИАН. В Киев для участия в официальных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра ожидается прибытие президентов Германии, Израиля и Албании.

Об этом УНИАН сообщили в благотворительном фонде "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

Как отмечается, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве состоится ряд официальных мероприятий: выставки, презентации книг, национальный урок памяти в украинских школах, премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы.

"6 октября в Бабьем Яру состоится официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии, Израиля и Албании", - сообщили в Фонде.

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Как сообщал УНИАН, ранее в канцелярии президента Германии заявили, что Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину 6 октября для участия в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.

Трагедия в Бабьем Яру

Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 Бабий Яр стал местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных; евреи и цыгане — по этническому признаку, а также партийных и советских активистов, украинских повстанцев.

Автор: Инна Андалицкая