По словам Стефанишиной, Минюст намерен улучшить защиту государственных реестров.

В Министерстве юстиции Украины планируют создать новый механизм защиты данных, который станет "Пентагоном государственных реестров". Поводом стала масштабная кибератака, которую совершили российские хакеры в декабре прошлого года.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина в интервью "Укринформу".

"Мы обеспечиваем восстановление на площадках, имеющих надлежащий механизм защиты соответствующих данных от возможных атак. Также уже разработан план создания "Пентагона" для государственных реестров, который, мы ожидаем, будет быстро имплементирован. Соответствующая команда уже работает над запуском этой инициативы", - рассказала она журналистам.

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Стефанишина отметила, что РФ хотела подорвать функциональность нашей страны, совершив масштабную кибератаку.

"Эта цель достигнута не была, за что я отдельно очень благодарю специалистов Минюста. Однако кибервойна ведется 24 часа в сутки семь дней в неделю. Пока идет полномасштабная война с Россией, будет продолжаться и кибервойна", - подчеркнула она.

Кибератака на госреестры - что нужно знать

Напомним, что 19 декабря 2024 года произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что атака осуществлялась россиянами.

Уже 30 декабря Министерство юстиции Украины возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров, которые перестали работать после масштабной атаки российских хакеров. В ведомстве заверили, что "внедрены усиленные меры киберзащиты".

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