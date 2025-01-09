С возобновлением работы реестра заработает ряд онлайн-услуг в "Дії".

Сегодня, 9 января, восстанавливается работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны РФ.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"Возобновится электронное информационное взаимодействие с государственными органами - Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами, которые используют данные ЕГР в своей деятельности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с восстановлением работы реестра заработает ряд онлайн-услуг с помощью "Дії". На портале ЕГР восстановят функции:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование выписок;

получение результатов административных услуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.

В министерстве добавили, что продолжают работать над восстановлением других реестров.

Кибератака на государственные реестры - что известно

Напомним, что 19 декабря 2024 года произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. В результате атаки была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

5 января в "Дії" возобновили работу Государственного реестра актов гражданского состояния после масштабной кибератаки. В частности, снова стали доступными такие услуги, как выписки о месте проживания детей, актуализация данных о месте проживания детей, социальные выплаты - субсидии, помощь семьям с детьми.

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