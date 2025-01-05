В частности, украинцы снова могут получать выписки о месте проживания детей.

В "Дії" возобновили работу Государственного реестра актов гражданского состояния после масштабной кибератаки. Украинцы теперь снова могут получить некоторые полезные госуслуги всего в несколько кликов.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что реестры ГРАГС постепенно восстанавливаются. По его словам, уже сейчас снова доступны:

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выписки о месте проживания детей;

актуализация данных о месте проживания детей;

"Зимова єПідтримка" для детей;

социальные выплаты - субсидии, помощь семьям с детьми.

"Активно работаем над восстановлением всех сервисов совместно с Минюстом, о запуске других услуг также оперативно сообщим. Напомним, что "Дія" не хранит персональные данные, а лишь подтягивает их из реестров", - добавил Федоров.

Кибератака на государственные реестры - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 19 декабря произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры нашей страны за последнее время. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что ее совершили российские хакеры.

Директор компании по кибербезопасности Виталий Якушев заявил, что проблем с восстановлением государственных реестров Украины, которые были взломаны в результате кибератаки России, не будет, если получится соблюсти три "золотых правила" создания резервных копий.

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