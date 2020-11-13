В Минобразования отметили, что деятельность учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, в соответствии с законодательством, организована на принципах автономии и самоуправления.

Министерство образования и науки рекомендует с 16 ноября проводить обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования по смешанной форме.

Читайте такжеВ Минобразования разъяснили, как будут работать учебные заведения в условиях карантина выходного дняОб этом говорится в письме ведомства к руководителям учреждений высшего и профессионального предвысшего образования.

«С 16 ноября обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования рекомендуется проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении», - говорится в письме.

Также отмечается, что руководителям учебных заведений следует учитывать решение Кабинета министров, принятое 11 ноября, согласно которому запрещается посещение учебных заведений соискателями образования группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

В письме отмечается, что деятельность учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, в соответствии с законодательством, организована на принципах автономии и самоуправления. «Учитывая это, принятие решения по организации образовательного процесса во время действия карантина, в том числе о введении режима дистанционного обучения, относится к компетенции коллегиального органа управления учреждения высшего и профессионального предвысшего образования», - отметили в Минобразования.

В то же время решение об обучении по дистанционной или смешанной форме, введении гибкого режима рабочего времени и дистанционной работы сотрудников в условиях продления карантина, пребывании лиц в общежитиях учебных заведений и порядке их посещения должно приниматься с обязательным учетом требований правительственных решений по усиленным противоэпидемическим мерам и рекомендациям, которые были предоставлены министерством в письме от 12 октября 2020 № 1/9-576 «О временном переходе на дистанционное обучение».

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Автор: Юлия Янкевич