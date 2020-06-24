Камни полетят: глава ЛОГА раскритиковал Садового за решение ослабить карантин в городе

Львовская городская комиссия ТЭБ и НС позволила открыть заведения питания и фитнес-центры с пребыванием внутри не больше 10 человек.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что Львов со своими неутешительными эпидпоказателями «держит в заложниках всю область», и упомянул о решении мэра города Андрея Садового ослабить карантин.

Об этом он написал в Facebook.

«Решение не соответствует Постановлению Кабмина №392 и решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, советую еще почитать статью 325 УК о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям», – пояснил Козицкий.

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Он отметил, что «показатели Львова держат в заложниках всю область, и "именно из-за Львова областная комиссия ТЭБ и ЧС не может снять карантинные ограничения для всей Львовской области".

«Бизнес «страдает» не только во Львове, но и во всей области», – отметил глава ОГА.

Козицкий возмутился ослаблением карантина в городе, потому что если количество больных резко пойдет вверх, все камни «полетят в сторону ЛОГА».

«Львовский городской глава готов лично взять на себя ответственность, если количество заболевших увеличится?», – написал Козицкий.

Как сообщал УНИАН, львовская городская комиссия ТЭБ и НС позволила открыть заведения питания и фитнес-центры с пребыванием внутри не больше 10 человек.

По словам Садового, адаптивный карантин во Львове продлили до 31 июля. Если ситуация с заболеванием будет критически ухудшаться, то городская комиссия пересмотрит свои решения. Мэр Львова также призвал жителей города носить маски в общественных местах и придерживаться других правил карантина.

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