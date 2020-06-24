Львовские рестораны возобновляют полноценную работу

Заведения питания и фитнес-центры смогут работать, если там будет находиться не более 10 человек.

Львовская городская комиссия ТЭБ и НС разрешила открыть заведения питания и фитнес-центры условия пребывания внутри не больше 10 человек.

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О таком решении комиссии сообщил во время брифинга городской председатель Андрей Садовый, передает zaxid.net. По словам Садового, заведениям питания разрешили работать, если внутри будет находиться не более 10 клиентов. Также всем работникам таких заведений должны провести ИФА-тесты на Covid-19.

Также во Львове разрешили открыть фитнес-центры и спортзалы, если там одновременно будет заниматься не более 10 человек. Важным условием для открытия заведений питания и спортзалов Садовый назвал возможность проветривания этих помещений.

По словам Садового, адаптивный карантин во Львове продлили до 31 июля. Если ситуация с заболеванием будет критически ухудшаться, то городская комиссия пересмотрит свои решения. Мэр Львова также призвал жителей города носить маски в общественных местах и придерживаться других правил карантина.

Решение городской комиссии ТЭБ и НС вступит в действие с момента его публикации на сайте Львовского городского совета.

Большинство львовских фитнес-центров самовольно возобновили свою деятельность с 8 июня, несмотря на действие запрета на их работу. Рестораны Львова возобновили деятельность летних площадок с 12 мая, а внутри заведений посетителям находиться не разрешали.

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