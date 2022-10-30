В ночь на 22 сентября 215 украинских защитников освободили из российского плена. Среди них был и морпех Михаил Дианов, фото которого с "Азовстали" с поломанной рукой облетело весь мир. Дочь защитника Екатерина вспомнила трогательный миг первого после плена разговора с отцом.
Как рассказала девушка в интервью "24 каналу", ей первой позвонила бабушка и сообщила о том, что папа - свободный, он в Черниговской области.
"До меня долго доходила эта информация. А уж когда дошла, у меня были слезы, началась истерика. Дрожали руки. Я выпила три таблетки валерьянки. Немного успокоилась и ждала уже звонка", - вспоминает дочь Дианова.
А потом он позвонил. И лишь тогда девушка поняла, что он - дома, все закончилось.
"Привет, Катя. Поздравь меня, я свободен", - это были первые слова Михаила по возвращении из российского плена.
По словам дочери морпеха, он сейчас чувствует себя хорошо, улыбается и шутит, довольно бодр.
Обмен пленными с Россией
- 21 сентября состоялся масштабный обмен пленными. В Украину удалось вернуть 215 героев, в том числе 124 офицера. Полный список освобожденных можно просмотреть здесь.
- 200 украинских защитников обменяли на Виктора Медведчука, а 5 командиров - на 55 оккупантов. Сейчас они находятся в Турции.
- 17 октября Украина освободила из российского плена 108 женщин.
- 29 октября в результате очередного обмена пленными домой вернулись 52 украинца, в том числе двое "азовцев" и моряк с острова Змеиный.