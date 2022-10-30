Девушка вспоминает, что долго не могла осознать, что ее отец наконец-то на свободе.

В ночь на 22 сентября 215 украинских защитников освободили из российского плена. Среди них был и морпех Михаил Дианов, фото которого с "Азовстали" с поломанной рукой облетело весь мир. Дочь защитника Екатерина вспомнила трогательный миг первого после плена разговора с отцом.

Как рассказала девушка в интервью "24 каналу", ей первой позвонила бабушка и сообщила о том, что папа - свободный, он в Черниговской области.

"До меня долго доходила эта информация. А уж когда дошла, у меня были слезы, началась истерика. Дрожали руки. Я выпила три таблетки валерьянки. Немного успокоилась и ждала уже звонка", - вспоминает дочь Дианова.

А потом он позвонил. И лишь тогда девушка поняла, что он - дома, все закончилось.

"Привет, Катя. Поздравь меня, я свободен", - это были первые слова Михаила по возвращении из российского плена.

По словам дочери морпеха, он сейчас чувствует себя хорошо, улыбается и шутит, довольно бодр.

Обмен пленными с Россией

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