Девушка призналась, что узнала о сложной ситуации в Мариуполе только из новостей, а не от отца.

Дочь морпеха из "Азовстали" Михаила Дианова Екатерина рассказала о непростом периоде участия отца в обороне Маруполя после начала полномасштабного вторжения РФ.

В интервью "24 каналу" девушка вспомнила первый день масштабного вторжения России. Тогда она сразу написала отцу, который в то время находился на фронте.

"Папа отписал через пол часа – час. Сказал, что все нормально, что он находится в Мариуполе, они отодвигают линию фронта ближе уже к востоку. Ни одного "двухсотого", ни одного "трехсотого" нет. Все хорошо", - поделилась Екатерина.

Но похже он начал часто исчезать из сети, писать лишь короткие сообщения "живой". И так продолжалось долгое время.

Дочь морпеха призналась, что узнала о сложной ситуации в Мариуполе только из новостей, ведь связи с отцом было мало.

"Когда он попал на "Азовсталь", то связь была раз или два. На несколько секунд. Как я уже говорила, просто было невероятно услышать его голос. Он не просто написал, он позвонил. И это был такой короткий миг. Я поняла, что он жив. К тому времени я уже знала, что его ранили. Потом, когда их уже вывели из "Азовстали", связи не было. До его освобождения", - рассказала Екатерина.

Кто такой Михаил Дианов из "Азовстали"

Старший сержант 36 ОБрМП ВСУ Михаил Дианов был среди тех, кого россияне взяли в осаду на "Азовстали" в Мариуполе.

Он был возвращен из плена в сентябре 2022 года. Кроме этого, были освобождены пятеро командиров ("Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, и 12-й бригады НГУ – Денис Шлега). Они будут находиться под личной протекцией президента Турции на время до конца войны.

Мужчина также был среди тех, кого оккупанты держали в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, по которой россияне нанесли удар.

За время пребывания на "Азовстали" и в российском плену (особенно последнем) мужчина изменился до неузнаваемости - он критически похудел, потеряв 40 кг.

Так выглядел Михаил Дианов на "Азовстали"

Так выглядел морпех после возвращения из плена

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