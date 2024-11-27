Лица с инвалидностью 1 и 2 группы могут рассчитывать на пенсию или пособие от государства.

Лица, которые получили инвалидность, могут рассчитывать на пенсии или социальную помощь. Такие люди не могут работать и обслуживать себя, поэтому нуждаются в поддержке государства.

Мы разобрались, какой будет пенсия по инвалидности в Украине для лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, и изменится ли эта сумма в ближайшее время.

Кому назначается социальная помощь по инвалидности

Какая пенсия по инвалидности 2024 - зависит от наличия страхового стажа и группы. Стаж насчитывается со дня установления инвалидности. Если он составляет хотя бы 1 год, то человек может рассчитывать на пенсию.

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Выплаты определяются таким образом:

лицам с инвалидностью 1 группы - 100% размера пенсии по возрасту;

- 100% размера пенсии по возрасту; лицам с инвалидностью 2 группы - 90%.

Конкретная сумма рассчитывается индивидуально с учетом страхового стажа и заработка. Минимальный размер пенсии - 2760 гривен для лиц с инвалидностью 1 группы, 2520 или 2093 гривны для неработающих/работающих лиц с инвалидностью 2 группы.

В декабре 2024 перерасчета пенсии по инвалидности не будет, однако возможно выплаты проиндексируют в 2025 году.

Если страхового стажа недостаточно, то лицо может обратиться за назначением социальной помощи. Её размер привязан к прожиточному минимуму:

лицам с инвалидностью 1 группы - 100% минимума (в 2024 году - 2361 гривна);

- 100% минимума (в 2024 году - 2361 гривна); лицам с инвалидностью 2 группы - 80% минимума (1888 гривен);

- 80% минимума (1888 гривен); детям с инвалидностью - 70% минимума (1652 гривны).

Также для лиц с инвалидностью есть доплаты к пенсии - например, за содержание детей или нетрудоспособных родственников, пожилой возраст, статус "ребенка войны" и т.д. О том, полагаются ли вам надбавки, можно узнать в ближайшем отделении ПФУ.

Можно ли получать одновременно пенсию по возрасту и по инвалидности

Получать одновременно государственную помощь и пенсию по инвалидности, а также пенсию по возрасту и инвалидности нельзя. Придется выбирать лишь один вид выплат.

Однако ПФУ сообщает, что лица с инвалидностью детства могут вместе получать и соцпомощь, и пенсию по потере кормильца.

Ранее мы рассказывали, что выгоднее - пенсия по инвалидности или по старости, если человек достиг возраста 60 лет и больше.

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