Пенсия по потере кормильца может быть оформлена при соблюдении ряда условий.

Законодательство Украины предусматривает возможность оформления дополнительных выплат женщинам, которые похоронили мужей. При этом важно, чтобы жена не могла себя обеспечивать сама - тогда эти деньги будут классифицированы, как пенсия по потере кормильца.

УНИАН расскажет, как может быть оформлена такая пенсия и есть ли смысл этим заниматься.

Пенсия по потере кормильца - кто имеет право

В статье 36 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страхованиисказано, может ли жена получать пенсию мужа после его смерти - такие выплаты доступны всем членам семьи умершего, если они нетрудоспособны, и находились на иждивении мужчины.

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Из этих условий становится ясно, может ли жена перейти на пенсию мужа. Такая опция доступна только в двух случаях:

супруг до своей смерти содержал женщину;

жена не имеет возможности работать.

Последний пункт предполагает, что женщина нетрудоспособна в связи с инвалидностью, выходом на пенсию или из-за занятости по уходу за ребенком, возраст которого меньше 8 лет.

ВАЖНО: термин "иждивение" в данном случае необходимо понимать не только как полное содержание, но и как оказание регулярной финансовой помощи, которая стала главным и основным источником средств к существованию для оставшегося в живых супруга.

Причем, не важно, сколько нужно прожить в браке - чтобы получать пенсию мужа - по законодательству нашей страны, вне зависимости от количества прожитых вместе лет, вдова автоматически имеет право на получение выплат. Тем не менее, если женщина и мужчина жили вместе, не регистрируя брак официально, то в таком случае пенсия не положена.

В каком размере будет оформлена пенсия по потере кормильца

Перед тем как подавать документы на получение денег от государства, лучше знать, какие выплаты положены жене после смерти мужа. Как правило, это 50% от пенсии погибшего, однако, кроме пенсий по старости и инвалидности, существуют еще и военные.

Статья 1 Закона Украины "О пенсионном обеспечении ветеранов войны и некоторых других лиц" объясняет, можно ли жене перейти на военную пенсию мужа. В ч. 1 ст. 30 Закона говорится, что нетрудоспособное лицо, потерявшее кормильца, имеет право на пенсию.

В случае, если супруга погибшего воина захочет оформить выплаты, она может рассчитывать на сумму от 30 до 70% от денежного довольствия военного. Для того чтобы понимать точную цифру, следует обратить внимание на ст. 37 Закона - размер выплат супруге за погибшего воина не может быть меньше двух прожиточных минимумов. На данный момент для лиц, утративших трудоспособность, эта сумма составляет 2361 гривню, а значит, пенсия по потере кормильца будет равна как минимум 4722 гривням.

Как оформляется пенсия по потере кормильца и стоит ли ее получать

Существует четкий алгоритм, как переоформить пенсию умершего мужа на жену в Украине. Во-первых, вдове необходимо собрать пакет документов, который будет состоять из:

заявления о назначении пенсии;

паспорта и ИНН жены;

документа, который подтверждает место жительства супруги;

трудовой книжки или пенсионного удостоверения погибшего;

документа, который подтверждает, что жена находилась на иждивении мужа;

свидетельства о смерти;

свидетельства о браке.

Как показывает практика, наибольшей сложностью оказывается процедура доказательства факта содержания. На самом деле, это не так трудно, как кажется - получить соответствующую справку можно в ЖЭКе или старостате, в крайнем случае всегда можно обратиться в суд.

ВАЖНО: иногда пенсия по потере кормильца оказывается меньше той, что уже получает женщина. Соединить две пенсии возможно только в том случае, если первый вариант выплат был назначен, как пенсия по инвалидности с детства. Во всех остальных случаях - только переход с одной на другую, поэтому если в ПФУ посчитают, что для вас эта смена выплат невыгодна, вы можете ее просто не оформлять.

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