На гробах активист красной краской написал: "Груз 200" и "Русские идут домой".

Одесский активист Демьян Ганул поздравил российских дипломатов с Днем народного единства РФ гробом.

Об этом он сообщил в Facebook.

Деревянные гробы с красными надписями "Груз 200" и "Русские идут домой" мужчина разместил перед входом в консульство.

Ганул пояснил, что праздник народного единства призван прославлять современную власть России. С особыми почестями единство отмечают на оккупированных Россией территориях, добавил активист.

"Сегодня мы посетили консульство морд*** в Одессе и оставили "подарки", чтобы напомнить о преступлениях России — развязанной войне на Востоке и аннексии Крыма. Эти гробы символизируют смерть российских наемников на украинском востоке", – написал Ганул.

Активист призвал оккупантов праздновать День единства непосредственно на территории России.

"Надписи на будущем доме для российских военных, которые убивают украинцев, выполнены на русском языке, чтобы те, кому это адресовано, без помех могли прочитать", – уточнил одессит.

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Автор: Виолетта Орлова