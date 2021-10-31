Украинцы оценили юмор и уже ждут возмущения от пропагандистов России.

Украинцы получили необычное поздравление с Хеллоуином от посольства США в Украине. В юмористическом видео потроллили РФ "страшилкой" о российских фейках и дезинформации.

Ролик с поздравлением представители посольства США в Украине опубликовали на странице дипломатического ведомства в Facebook.

На видео показан мужчина в костюме белого орлана. Работник посольства с реалистичной маской, которая изображает голову птицы-символа США, начинает утро в ведомстве. Мужчина берет чашку кофе и идет в кабинет к коллеге.

По пути он встречает других работников посольства. У лифта "орлан" видит мужчину в костюме космонавта NASA и женщину, которая нарядилась ведьмой. Таким странным "дуэтом" посольство могло пошутить о том, что наука для многих до сих пор остается чем-то, сравнимым с колдовством.

После этого сотрудник посольства в костюме орлана заходит в кабинет коллеги, который пьет кофе из чашки с надписью "Stop Fake". Мужчина в маске птицы вручает сотруднику, который нарядился зловещим Фонарем Джеком (вырезанная голова тыквы), отчет от российской дезинформации.

"Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!", - указано в описании к видео.

Читайте также"Топор в голове, Призрачное лицо и невеста на цепи": в Киеве прошел парад зомби (фото)В комментариях украинцы шутят, что "страшилка" о российских фейках явно обидит РФ, однако это мало огорчает пользователей. Многие указали, что теперь они с нетерпением ждут ответа от пропагандистов из России, которые даже на такую шутку могут отреагировать бурной истерикой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Украина потроллила Россию в Twitter шуткой на тему сериала "Игра в кальмара". Так, если бы РФ принимала участие в одной из игр, которые были показаны в нашумевшей дораме, шансов на победу у нее было бы очень мало.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко