Аброськин: в Донецкой области неизвестные избили волонтера Алексея Мочанова
23:08, 09 сентября 2015Общество
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Сегодня, 9 сентября, на трассе "Дружковка-Константиновка" в Донецкой области был избит известный волонтер Алексей Мочанов и его водитель.
Алексей Мочанова избили в Донецкой области / УНИАН
Об этом начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.
По его словам, нападавшие подъехали на автомобиле "Опель" серого цвета и битами избили Мочанова и его водителя.
"Пострадавшие доставлены в больницу Краматорска", - отметил Аброськин.
Сегодня на трассе "Дружковка-Константиновка" во время нахождения автомобиля на обочине избили известного волонтера, моег...Posted by Vyacheslav Abroskin on Wednesday, September 9, 2015
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