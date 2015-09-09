Аброськин: в Донецкой области неизвестные избили волонтера Алексея Мочанова

Об этом начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нападавшие подъехали на автомобиле "Опель" серого цвета и битами избили Мочанова и его водителя.

"Пострадавшие доставлены в больницу Краматорска", - отметил Аброськин.