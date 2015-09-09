Аброськин: в Донецкой области неизвестные избили волонтера Алексея Мочанова

23:08, 09 сентября 2015
Общество
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Сегодня, 9 сентября, на трассе "Дружковка-Константиновка" в Донецкой области был избит известный волонтер Алексей Мочанов и его водитель.

Алексей Мочанов

Об этом начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нападавшие подъехали на автомобиле "Опель" серого цвета и битами избили Мочанова и его водителя.

"Пострадавшие доставлены в больницу Краматорска", - отметил Аброськин.

Сегодня на трассе "Дружковка-Константиновка" во время нахождения автомобиля на обочине избили известного волонтера, моег...

Posted by Vyacheslav Abroskin on Wednesday, September 9, 2015

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