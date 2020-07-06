Ефросинина взяла под опеку пострадавшую в Кагарлыке девушку: "Она едва не наложила на себя руки" (видео)

Телеведущая пообещала добиться справедливого наказания для насильников.

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина встретилась 25-летней Нелей, которую изнасиловали в полицейском участке в Кагарлыке, и взяла ее под опеку.

Ефросинина в эфире Сніданку з 1+1 поделилась, почему не осталась в стороне громкого дела, и рассказала, как все продвигается сейчас.

"Единственное, что мы можем делать, - это держать дело в публичном поле. Я встретилась с Нелей несколько дней назад, чтобы поговорить с ней и адвокатами. На меня вышла адвокатская контора, которая взялась за это дело, и психологи, которые с ней работают. Мне по телефону сказали, что она в очень тяжелом психологическом состоянии. Именно потому, что ее все осуждают. Она страдает от упреков, мол, сама виновата. Они сказали, что ей пишут, угрожают коллеги полицейских. Девушка в отчаянии потому, что она такое пережила, а сейчас ее будто добивают публично", - говорит общественная деятельница.

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По словам Ефросининой, потерпевшая на встрече была вместе с дочерью, своей сестрой.

"Она продолжает жить в своем селе. Она несколько раз в неделю приезжает в Киев, где проходит различные виды следствия, экспертизы. Она постоянно общается со следователем", - говорит телеведущая. Кроме того, с потерпевшей сейчас общаются разные специалисты, в том числе и психолог.

Ефросинина говорит, что на вопрос, после совершенного осмотрел ли полноценно гинеколог, Неля сказала: "Нет". Для меня это шок. От сегодня я начинаю ее обследования. Семь раз изнасилования разными предметами... Я даже не хочу об этом говорить. То есть там происходит ад. Я понимаю, что женщина продолжает жить в публичном аду. Я бы хотела, чтобы это остановилось наконец", - отметила Маша Ефросинина.

Она говорит, что потерпевшую в первые дни после совершенного "добили публично так, чтобы она почти не наложила на себя руки".

"Женщина в первые недели после изнасилования была совершенно бессознательна. То есть она делала все, что ей говорят. Этот адвокат якобы (я не знаю точно) занимался делами полицейских: он их защищал. Ему показалось, что это дело приобретет громкости вроде того, что она будет ходить по разным шоу. У него была такая стратегия", - подчеркнула телеведущая.

Сейчас потерпевшая Неля уже под контролем специалистов, отметила Ефросинина.

"Поэтому я смогла иметь к ней доступ. Со своей стороны, я буду заниматься обследованием ее дочери и ее медицинским обследованием. Я держу руку на пульсе с юристами, потому что не могу ничего другого сделать. Я могу только освещать", - отметила Маша Ефросинина.

Напомним, Ефросинина решила взять под опеку 26-летнюю Нелю, которая стала жертвой полицейских в Кагарлыке. 25 мая женщину пригласили в отделение полиции для дачи показаний и всю ночь ее избивали, пытали и насиловали.

На данный момент продолжается расследование, но Неля так и не получила обещанной защиты и поддержки. Маша Ефросинина сообщила на своей странице в Instagram, что готова оказать жертве "копов" любую поддержку и будет помогать ей добиться справедливого наказания для преступников.

"Что чувствует женщина, когда её жестоко насилуют на протяжении семи часов?? На этот вопрос может ответить Неля Погребицкая. 26 лет. Ее вы могли видеть в новостях и прессе о самом громком деле про изнасилование в Кагарлыке...Кто не слышал об этой̆ истории, излагаю коротко: месяц назад двое полицейских в селе Ставы Киевской̆ области попытались заставить Нелю подписать какую-то угодную им заяву (чтобы повысить показатели по раскрываемости). Она отказалась. Сперва они ее избили, надев на голову противогаз, потом пытали 4 часа, затем приковали наручниками к батарее; а затем насиловали в течение семи часов как половым образом, так и разными предметами...", - написала Ефросинина.

Она добавила, что двух подозреваемых сейчас держат в СИЗО, а Нелю до сих пор не осмотрел профессиональный гинеколог, так как местные врачи не захотели связываться с полицией. Адвокаты вместо помощи девушке, водили ее по различным ток-шоу.

"Предыдущий гос. адвокат только тем и занимался, что таскал девушку по ток-шоу, где ее называли шлюхой, самой̆ спровоцировавшей̆ изнасилование. Сегодня Нелей̆ занялись частные адвокаты. И мне удалось с ней̆ встретиться. Я читала документы и экспертизу. Мед. обследованием ее я займусь! НО есть одно НО! Громкие дела имеют свойство очень быстро сменяться другими громкими делами, а особенно, когда речь идет о зверском поведении людей̆ в погонах! Я требую наказания этих подонков!!! И всем, кто попытается замять это дело, чтобы очередные животные вышли безнаказанными на свободу насиловать наших женщин и дочерей̆ (есть уже сведения, что те двое насиловали и мужчин), заявляю, что буду освещать каждый̆ судебный̆ шаг по делу Нели, чтобы вся страна смотрела за действиями нашего правосудия!!!" – заявила Ефросинина.

Как сообщал УНИАН, в городе Кагарлык Киевской области 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских местного отделения по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки.

В Государственном бюро расследований начали расследование и объявили подозрение 29-летнему оперативнику Сергею Сулиме и 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции отделения Николаю Кузиву.

26 мая обоим полицейским избрали меру пресечения на два месяца в виде содержания под стражей без права внесения залога.

22 июня Апелляционный суд. Киева рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов подозреваемых относительно изменения последнему меры пресечения и принял решение оставить бывших копов под стражей.

3 июля суд отправил под круглосуточный домашний арест 27-летнего оперуполномоченного полиции Евгения Трохименко, третьего подозреваемого в пытках в полицейском отделе Кагарлыка Нели Погребицкой.

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